Mulher ferida em acidente de trânsito é socorrida em Taubaté

Uma mulher de 40 anos ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 21h desta terça-feira (19), no bairro Areão, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão aconteceu na avenida Dr. José Olegário de Barros e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia o veículo, foi encontrada inconsciente e com um trauma na face.