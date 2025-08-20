20 de agosto de 2025
ACIDENTE

Mulher ferida em acidente de trânsito é socorrida em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 40 anos ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 21h desta terça-feira (19), no bairro Areão, em Taubaté.

 A colisão aconteceu na avenida Dr. José Olegário de Barros e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia o veículo, foi encontrada inconsciente e com um trauma na face.

A equipe de resgate realizou o atendimento no local e, em seguida, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taubaté.

Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde ou a dinâmica do acidente.

