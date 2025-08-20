'Faz igual com ele', diz Paolla Oliveira após cavalo ser mutilado

A atriz global Paolla Oliveira, em evidência atualmente por conta da personagem Heleninha na novela 'Vale Tudo', no horário das 21h, foi uma das muitas pessoas famosas que se manifestou nesta semana sobre o episódio de Bananal, quando um cavalo teve duas patas mutiladas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Meu Deus!! Prender pra que esses demônios? Faz igual com eles”, afirmou pelas redes sociais. Outros famosos, como a cantora sertaneja Ana Castela, também desabafaram. E chamou o ato de 'covardia'.