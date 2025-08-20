'Faz igual com ele', diz Paolla Oliveira após cavalo ser mutilado

A atriz global Paolla Oliveira, em evidência atualmente por conta da personagem Heleninha na novela 'Vale Tudo', no horário das 21h, foi uma das muitas pessoas famosas que se manifestou nesta semana sobre o episódio de Bananal, quando um cavalo teve duas patas mutiladas.
“Meu Deus!! Prender pra que esses demônios? Faz igual com eles”, afirmou pelas redes sociais. Outros famosos, como a cantora sertaneja Ana Castela, também desabafaram. E chamou o ato de 'covardia'.
O caso aconteceu na tarde de sábado (16), na região rural conhecida como Sertão do Guaraná, em Bananal. O crime foi registrado como abuso a animais. O investigado, um jovem de 21 anos, participava de uma cavalgada com um amigo, ambos montados em cavalos de sua propriedade. Durante o percurso, um dos animais — de pelagem clara — teria demonstrado sinais de exaustão, deitado no chão e, em seguida, parado de respirar.
Porém, o acusado do crime se defende. E disse que só cortou as patas do cavalo com o animal morto. Em entrevista à TV Vanguarda, afirmou temer pela vida. Inclusive, disse que etava alcoolizado no momento do corte das patas.
“Eu me sinto até inseguro. Muitas pessoas me ameaçando de morte sem necessidade. Vai pagar uma morte com a outra? Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua? Tenho que ficar dentro de casa”, disse.
Segundo o rapaz, a agressão ocorreu em um momento em que estava embriagado. “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço meus erros”, declarou em entrevista à TV Vanguarda.
Ele negou ter cortado as quatro patas do cavalo e insistiu que a mutilação aconteceu depois da morte do animal, versão que ainda é investigada pela Polícia Civil.