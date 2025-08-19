Concessão do Parque do Itaim deve prever pagamento de tarifa

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou nessa terça-feira (19) à Câmara o projeto que pede autorização para conceder à iniciativa privada, por meio de licitação, o Parque do Itaim.

O projeto foi lido na sessão dessa terça-feira e passará pela análise dos órgãos técnicos e das comissões permanentes antes de ser votado em plenário. Como o prefeito solicitou regime de urgência, a proposta terá que ser votada em até 45 dias - caso isso não ocorra, a pauta da Câmara ficará travada.