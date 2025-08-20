Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (21)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve ter uma quinta-feira (21) marcada por tempo firme e calor. Segundo dados do Climatempo, não há previsão de chuva em nenhuma das principais cidades, e as temperaturas devem variar entre 15°C e 32°C ao longo do dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Em São José dos Campos, os termômetros oscilam entre 15°C e 30°C. O amanhecer terá névoa, mas o sol predomina durante o dia. À noite, o céu fica limpo.
Já em Taubaté, a mínima também será de 15°C, com máxima de 31°C. O clima segue semelhante, com sol, poucas nuvens e névoa no início da manhã.
Em Guaratinguetá, a quinta-feira será de calor mais intenso, com mínima de 16°C e máxima de 32°C. O tempo deve permanecer ensolarado, com poucas nuvens ao longo da noite.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá mínima de 19°C e máxima de 28°C. O sol aparece o dia todo, mas a manhã começa com muitas nuvens, e há possibilidade de formação de nevoeiro à noite.
Na serra, Campos do Jordão terá clima mais ameno, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. O dia será ensolarado, com variação de nuvens e sem previsão de chuva.