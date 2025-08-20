Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (21)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve ter uma quinta-feira (21) marcada por tempo firme e calor. Segundo dados do Climatempo, não há previsão de chuva em nenhuma das principais cidades, e as temperaturas devem variar entre 15°C e 32°C ao longo do dia.

Em São José dos Campos, os termômetros oscilam entre 15°C e 30°C. O amanhecer terá névoa, mas o sol predomina durante o dia. À noite, o céu fica limpo.