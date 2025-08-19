Concurso: Câmara aprova cota de 20% para negros, indígenas e PCDs

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), em duas votações, o projeto que visa reservar 20% das vagas de concursos públicos do município para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

No projeto, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) afirma que a medida "tem por finalidade dar efetividade ao princípio constitucional da equidade, garantindo tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais a fim de constituir uma sociedade mais justa, igualitária e plural".