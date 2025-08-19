20 de agosto de 2025
EM TAUBATÉ

Concurso: Câmara aprova cota de 20% para negros, indígenas e PCDs

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Câmara
Projeto foi aprovado em duas votações
Projeto foi aprovado em duas votações

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), em duas votações, o projeto que visa reservar 20% das vagas de concursos públicos do município para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

No projeto, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) afirma que a medida "tem por finalidade dar efetividade ao princípio constitucional da equidade, garantindo tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais a fim de constituir uma sociedade mais justa, igualitária e plural".

O texto seguirá para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.

Votação.

Embora as duas votações do projeto tenham ocorrido com minutos de diferença, alguns dos vereadores mudaram de posição entre uma e outra.

Apenas nove vereadores votaram a favor do projeto nas duas votações: Bilili de Angelis (PP), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne, Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Neneca (PDT), Nunes Coelho (Republicanos) e Edson Oliveira (PSD).

Boanerge dos Santos (União) e Nicola Neto (Novo) votaram contra na primeira discussão e a favor na segunda. Zelinda Pastora (PRD) votou contra nas duas discussões. Já Vivi da Rádio (Republicanos) deixou de votar nas duas discussões.

Ariel Katz (PDT) e Dentinho (PP) se abstiveram de votar na primeira discussão e votaram contra na segunda. Bobi (PRD), que presidia a primeira discussão, votou a favor na segunda. Richardson da Padaria (União), que estava ausente na primeira discussão, presidiu a segunda e votaria apenas em caso de desempate. Alberto Barreto (PRD) e Talita (PSB) estão de licença médica.

