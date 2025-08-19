Marina Ruy Barbosa impressiona como Suzane von Richthofen no Vale

O Prime Video divulgou a primeira imagem oficial da série 'Tremembé', que tem a atriz Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, algemada e atrás das grades. O vídeo de divulgação, revelado nesta semana, rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, ao mostrar a personagem mencionando os próprios pais.

A produção é um true crime inspirado nos livros jornalísticos de Ulisses Campbell, e tem como cenário as penitenciárias Doutor José Augusto César Salgado e Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, conhecidas como “presídios dos famosos”, por já ter recebido nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni.