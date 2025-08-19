19 de agosto de 2025
SÉRIE

Marina Ruy Barbosa impressiona como Suzane von Richthofen no Vale

Por Leandro Vaz | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Marina Ruy Barbosa impressiona como Suzane von Richthofen

O Prime Video divulgou a primeira imagem oficial da série 'Tremembé', que tem a atriz Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, algemada e atrás das grades. O vídeo de divulgação, revelado nesta semana, rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, ao mostrar a personagem mencionando os próprios pais.

A produção é um true crime inspirado nos livros jornalísticos de Ulisses Campbell, e tem como cenário as penitenciárias Doutor José Augusto César Salgado e Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, conhecidas como “presídios dos famosos”, por já ter recebido nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni.

A proposta da série é retratar, de forma ficcional, como presos de grande notoriedade nacional interagiam dentro da unidade, algo que nunca havia sido explorado em produções anteriores. A narrativa promete revelar os bastidores da convivência marcada por tensões, alianças e conflitos.

Além das histórias individuais dos detentos, “Tremembé” pretende oferecer uma análise mais ampla sobre o sistema carcerário brasileiro, explorando temas como hierarquia social, relações de poder, isolamento e o perfil psicológico de pessoas que se tornaram símbolos de casos criminais de grande impacto no país.

