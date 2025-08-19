Após 11 dias desaparecida, estudante é achada com vida no Vale

Fim do pesadelo.

Após mais de uma semana desaparecida, a estudante Maria Luiza de Morais Coutinho, de 15 anos, foi encontrada com vida nesta terça-feira (19).

A adolescente havia desaparecido no último dia 8, em Taubaté. Família e amigos fizeram uma campanha nas redes sociais para tentar localizar a jovem.