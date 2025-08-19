19 de agosto de 2025
FINAL FELIZ

Após 11 dias desaparecida, estudante é achada com vida no Vale

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Fim do pesadelo.
Após mais de uma semana desaparecida, a estudante Maria Luiza de Morais Coutinho, de 15 anos, foi encontrada com vida nesta terça-feira (19).

A adolescente havia desaparecido no último dia 8, em Taubaté. Família e amigos fizeram uma campanha nas redes sociais para tentar localizar a jovem.

Nesta terça-feira, Maria Luiza foi encontrada e voltou para casa. Não foram fornecidos detalhes da localização da jovem.

