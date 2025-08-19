Homem que atacou ex-mulher com tesoura é preso em São José

Um homem de 47 anos foi preso na noite de segunda-feira (18) no bairro Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos, acusado de agredir a ex-companheira com golpes de tesoura em via pública.

A prisão de Almir Lourenço da Silva ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, que identificou o suspeito e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e permanece à disposição da Justiça.