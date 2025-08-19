Homem que atacou ex-mulher com tesoura é preso em São José

Um homem de 47 anos foi preso na noite de segunda-feira (18) no bairro Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos, acusado de agredir a ex-companheira com golpes de tesoura em via pública.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão de Almir Lourenço da Silva ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, que identificou o suspeito e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e permanece à disposição da Justiça.
O crime aconteceu na quarta-feira (13), em plena luz do dia, na rua Ipatinga, no bairro Bosque dos Eucaliptos, zona sul da cidade. A vítima, uma mulher de 39 anos, caminhava ao lado do ex-marido quando foi surpreendida. O agressor sacou uma tesoura e desferiu ao menos três golpes, atingindo o pescoço e o braço dela. Em seguida, fugiu em uma bicicleta antes da chegada da polícia.
A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico. A tesoura utilizada no crime, que estava com manchas de sangue, foi localizada pela PM e enviada para perícia.
O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio. De acordo com a polícia, a vítima já havia procurado as autoridades anteriormente para registrar ocorrência contra o ex-companheiro e solicitar medida protetiva.
Almir havia sido detido na noite de sexta-feira (15), quando confessou o ataque, mas acabou liberado por não estar em flagrante.