Câmara aprova novo programa para ceder áreas e atrair empresas

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), em duas votações, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria um novo programa para atrair empresas por meio de concessão de áreas, o PIT (Programa de Incentivos de Taubaté). O texto segue para sanção do prefeito.

Essa é a segunda versão do projeto. A primeira, apresentada em abril, foi retirada da Câmara em junho, após a Procuradoria Legislativa apontar que o texto tinha a mesma irregularidade que levou o Tribunal de Justiça a considerar inconstitucionais trechos da lei municipal de 2008 que criou o Proinde (Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico) - o PIT, proposto por Sérgio, substituirá o Proinde.