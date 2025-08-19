VÍDEO: Motorista perde controle e bate em muro na zona sul de SJC

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra o muro de um terreno baldio na Rua Ubirajara Raimundo de Souza, no bairro Interlagos, em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 4h45 desta terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um Celta quando perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vila Industrial, onde permanece em observação devido aos ferimentos.