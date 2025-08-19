20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

VÍDEO: Motorista perde controle e bate em muro na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra o muro de um terreno baldio na Rua Ubirajara Raimundo de Souza, no bairro Interlagos, em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 4h45 desta terça-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um Celta quando perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vila Industrial, onde permanece em observação devido aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi recolhido ao Pátio de Jacareí.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários