Acusado de matar e enterrar a própria mãe coloca culpa no tio

O filho acusado de matar e enterrar a própria mãe negou a autoria do crime durante audiência e apontou o tio como responsável pelo assassinato. A vítima foi identificada como Ivanete Bispo dos Santos, conhecida como “Dona Pituca”.
A audiência durou cerca de 20 minutos e aconteceu no município onde o caso foi registrado. No depoimento, João Carlos Octávio afirmou que o tio teria cometido o crime em razão de denúncias feitas por Ivanete anos antes, quando o acusou de abusos.
Segundo a versão do réu, ele não teria presenciado o assassinato e apenas notou o desaparecimento da mãe no dia seguinte. A justificativa, no entanto, não foi aceita pelo Ministério Público nem pelo juiz responsável pelo processo.
O caso agora será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que decidirá a responsabilidade pela morte de “Dona Pituca”.