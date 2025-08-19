'Querem cortar meus braços e pernas', diz peão que mutilou cavalo

O jovem de 21 anos acusado de mutilar um cavalo em Bananal falou publicamente sobre o caso nesta terça-feira (19). Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz admitiu ter decepado duas patas do animal e disse temer por sua vida após receber ameaças nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Eu me sinto até inseguro. Muitas pessoas me ameaçando de morte sem necessidade. Vai pagar uma morte com a outra? Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua? Tenho que ficar dentro de casa”, disse.
Segundo o rapaz, a agressão ocorreu em um momento em que estava embriagado. “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço meus erros”, declarou em entrevista à TV Vanguarda.
Ele negou ter cortado as quatro patas do cavalo e insistiu que a mutilação aconteceu depois da morte do animal, versão que ainda é investigada pela Polícia Civil.
Durante a entrevista, Andrey afirmou estar sendo tratado como um “monstro” e disse que sempre conviveu com animais. “Sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro”, disse. Ele também criticou a divulgação das imagens do crime na internet: “Não tinha necessidade de jogar isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato”.
O caso ganhou repercussão nacional e provocou indignação, inclusive de artistas como a cantora Ana Castela, que condenou a violência. O jovem relatou que está com medo de sair de casa. “Muitas pessoas me ameaçam de morte. Vai pagar uma morte com a outra? Disseram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua?”, questionou.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime para confirmar se o cavalo ainda estava vivo no momento em que teve as patas decepadas.