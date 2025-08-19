'Querem cortar meus braços e pernas', diz peão que mutilou cavalo

O jovem de 21 anos acusado de mutilar um cavalo em Bananal falou publicamente sobre o caso nesta terça-feira (19). Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz admitiu ter decepado duas patas do animal e disse temer por sua vida após receber ameaças nas redes sociais.

“Eu me sinto até inseguro. Muitas pessoas me ameaçando de morte sem necessidade. Vai pagar uma morte com a outra? Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua? Tenho que ficar dentro de casa”, disse.