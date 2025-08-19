Busca Busca acelera plano de expansão e terá novas lojas em SJC

O Busca Busca acelerou o plano de expansão e prevê a abertura de novas lojas em São José dos Campos até o fim de 2025, consolidando o lima de "25 de Março" na região central da cidade.
Instalado no antigo Shopping Faro, na rua Sebastião Humel, o Busca Busca se tornou uma "febre" e vem movimentando o comércio desde sua abertura parcial, em julho, e agora acelera a chegada de novas unidades.
Ainda nesta semana, até sexta-feira (22), o espaço vai inaugurar uma megaloja de cosméticos, uma ótica e uma loja de capinhas de celulares.
Segundo o empresário Alex Ye, dono do empreendimento, conhecido como "Chefe do Benefício" e fenômeno nas redes sociais, a loja de cosméticos deve oferecer preços mais competitivos que os da concorrência, com produtos que podem custar até 15% menos do que em outros estabelecimentos da cidade.
A futura ótica também promete inovar no atendimento, oferecendo consultas oftalmológicas no local e a possibilidade de entregar óculos prontos no mesmo dia.
De acordo com Ye, a expansão já está em andamento. Além das novas inaugurações previstas para 2025, a meta é consolidar a marca com novas unidades de importadores até o fim do ano e seguir, com a abertura de mais lojas em imóveis vizinhos já adquiridos pelo empresário.
O Busca Busca iniciou sua operação no último 8 de julho e vem se consolidando como um dos principais polos comerciais populares da região central de São José dos Campos.