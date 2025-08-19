Busca Busca acelera plano de expansão e terá novas lojas em SJC

O Busca Busca acelerou o plano de expansão e prevê a abertura de novas lojas em São José dos Campos até o fim de 2025, consolidando o lima de "25 de Março" na região central da cidade.

Instalado no antigo Shopping Faro, na rua Sebastião Humel, o Busca Busca se tornou uma "febre" e vem movimentando o comércio desde sua abertura parcial, em julho, e agora acelera a chegada de novas unidades.