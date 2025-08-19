São José Futsal vence Pulo do Gato pelo Paulista fora de casa

O São José Futsal venceu o Pulo do Gato por 3 a 2 na noite desta terça-feira (19), no ginásio Rogê Ferreira, em Campinas, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Gabriel Oliveira, foi a 17 pontos e subiu para o quarto lugar, passando o Pulo, que segue com 14, em sexto.