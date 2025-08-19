São José Futsal vence Pulo do Gato pelo Paulista fora de casa

O São José Futsal venceu o Pulo do Gato por 3 a 2 na noite desta terça-feira (19), no ginásio Rogê Ferreira, em Campinas, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Gabriel Oliveira, foi a 17 pontos e subiu para o quarto lugar, passando o Pulo, que segue com 14, em sexto.
O próximo jogo pelo Paulista do São José será em casa, contra o Pinda, em duelo regional no ginásio do Alto da Ponte, no dia 26 de agosto, outra terça, às 19h30.
Em quadra, o São José foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com gol de Luis Fernando, aos 8min: 1 a 0. Depois, o Pulo do Gato até tentou pressionar, mas não conseguiu empatar ainda no primeiro tempo.
Porém, na etapa final, os donos da casa viraram com dois gols em sequência. Aos 4min, Diogo deixou tudo igual, enquanto Gustavo, aos 6min, virou para 2 a 1.
Contudo, o jogo estava longe de ficar definido e, aos 11min, Gustavo Soares empatou de novo para o São José. A virada veio com Luis Fernando, aos 16min: 3 a 2. No final, os donos da casa pressionaram, o placar não se alterou.