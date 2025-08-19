20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

Estudante de medicina, Paula perde a vida em acidente de trânsito

Por Da Redação | Paraíso das Águas (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Paula Abrantes da Silva
Paula Abrantes da Silva

A estudante de medicina Paula Abrantes da Silva morreu em um acidente de trânsito na noite de domingo (17). A jovem não resistiu após a colisão entre dois veículos e a notícia gerou grande comoção nas redes sociais.

A batida ocorreu no km 50 da BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete Toyota Hilux invadiu a pista contrária e atingiu de frente um Toyota Corolla, onde estava a estudante.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde dos demais ocupantes dos veículos, que não tiveram os nomes divulgados.

