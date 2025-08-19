Bicicleta do sistema público é jogada em córrego de São José

Uma bicicleta do sistema de compartilhamento de São José dos Campos foi encontrada nesta terça-feira (19) no córrego Senhorinha, na altura do bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade, próximo à loja Decathlon.

O flagrante foi registrado por uma moradora, que demonstrou indignação com o ato de vandalismo. “É revoltante ver algo criado para ajudar a população ser destruído dessa forma”, lamentou.