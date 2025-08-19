Bicicleta do sistema público é jogada em córrego de São José

Uma bicicleta do sistema de compartilhamento de São José dos Campos foi encontrada nesta terça-feira (19) no córrego Senhorinha, na altura do bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade, próximo à loja Decathlon.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O flagrante foi registrado por uma moradora, que demonstrou indignação com o ato de vandalismo. “É revoltante ver algo criado para ajudar a população ser destruído dessa forma”, lamentou.
Implantado em maio de 2024, o programa de bicicletas públicas tem enfrentado seguidos episódios de depredação. Apesar disso, os equipamentos contam com GPS e monitoramento em tempo real pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência), além de travamento automático das rodas, o que permite recuperar e substituir os veículos danificados.
Em nota, a Prefeitura repudiou a ação e classificou como crime a destruição de patrimônio público que deveria beneficiar a população. O município destacou ainda que as forças de segurança atuam de forma integrada por meio do programa São José Unida, responsável pela redução dos índices de criminalidade na cidade.