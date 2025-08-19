Perdeu o marido, doou o coração e se apaixonou pelo receptor

Um transplante de coração mudou para sempre a vida de duas pessoas e deu início a uma história de amor. Em 1998, um homem diagnosticado com doença cardíaca grave recebeu o órgão de outro paciente e, um ano depois, conheceu a viúva do doador.
O beneficiado foi Celeidino Vieira Fernandes, que sofria de cardiomiopatia dilatada e tinha apenas seis meses de expectativa de vida. Ele recebeu o coração de Ademilson Souza Batista, morto após levar um tiro na cabeça. O gesto da família permitiu que ele tivesse uma nova chance.
Em 1999, Celeidino procurou Leila de Oliveira Mendes, viúva de Ademilson. Emocionado, pediu que ela ouvisse os batimentos do coração do marido. “Escuta aqui o coração do teu marido”, disse na ocasião.
O encontro, que começou com gratidão, se transformou em amizade e, com o tempo, em amor. Juntos há mais de duas décadas, Celeidino e Leila hoje se dedicam a ações de conscientização sobre a importância da doação de órgãos.