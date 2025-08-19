Perdeu o marido, doou o coração e se apaixonou pelo receptor

Um transplante de coração mudou para sempre a vida de duas pessoas e deu início a uma história de amor. Em 1998, um homem diagnosticado com doença cardíaca grave recebeu o órgão de outro paciente e, um ano depois, conheceu a viúva do doador.

O beneficiado foi Celeidino Vieira Fernandes, que sofria de cardiomiopatia dilatada e tinha apenas seis meses de expectativa de vida. Ele recebeu o coração de Ademilson Souza Batista, morto após levar um tiro na cabeça. O gesto da família permitiu que ele tivesse uma nova chance.