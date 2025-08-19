Perseguição termina em acidente em frente a faculdade de SJC

Uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal, terminou, na tarde desta terça-feira (19), na apreensão de cerca de 10 quilos de maconha, uma arma de fogo e na recuperação de um veículo roubado em de São José dos Campos. Dois homens foram presos.

A operação começou por volta das 17h, quando a PRF monitorava um carro suspeito que havia entrado na área urbana da cidade. A corporação acionou a Romu, que passou a acompanhar o trajeto do veículo por meio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).