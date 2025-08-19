Perseguição termina em acidente em frente a faculdade de SJC

Uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal, terminou, na tarde desta terça-feira (19), na apreensão de cerca de 10 quilos de maconha, uma arma de fogo e na recuperação de um veículo roubado em de São José dos Campos. Dois homens foram presos.
A operação começou por volta das 17h, quando a PRF monitorava um carro suspeito que havia entrado na área urbana da cidade. A corporação acionou a Romu, que passou a acompanhar o trajeto do veículo por meio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
O automóvel foi localizado na zona sul. Na tentativa de abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. A perseguição terminou após o veículo colidir com outros quatro carros em um cruzamento próximo a faculdade Anhanguera, na Estrada Velha.
Na revista, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm carregada em poder do condutor, além de grande quantidade de maconha dentro do carro. O veículo era ocupado por dois homens, uma mulher e duas crianças.
Após vistoria, foi constatado que o automóvel circulava com placas clonadas e havia sido roubado em Pindamonhangaba, no mês de junho. Segundo as investigações iniciais, os suspeitos tinham adquirido a droga na zona sul de São José dos Campos e planejavam levá-la para Caçapava.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de São José. Os dois homens detidos permaneceram à disposição da Justiça.