Menor flagra motorista de app assistindo adulto no carro

Por Da Redação | Poços de Caldas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Menor flagra motorista de app assistindo porn0 no carro
Menor flagra motorista de app assistindo porn0 no carro

Uma corrida de carro por aplicativo se tornou um pesadelo para uma adolescente de 17 anos. Segundo relato de sua mãe, a jovem foi assediada e teve que abandonar o veículo antes do destino final.

A dona de casa Maria Cecília Augusto, de 62 anos, contou que a filha enviou uma mensagem a ela durante a corrida, alertando sobre a atitude do motorista, um idoso. A adolescente disse que ele dirigia de forma lenta e assistia a vídeos com conteúdo pornográfico no celular. A história aconteceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais.

A jovem gravou um vídeo que mostra o motorista com o celular na mão. O conteúdo pornográfico era exibido enquanto o carro estava parado em um semáforo. A atitude do homem deixou a adolescente assustada, fazendo-a decidir por descer do veículo. O motorista ainda a questionou sobre o motivo da descida antecipada.

A família não registrou um boletim de ocorrência, mas comunicou o caso à empresa 99. A mãe pediu providências e o bloqueio do motorista. "Ele tem que pagar. E se ele tivesse feito coisa pior com a minha filha?", questionou a mãe, preocupada.

