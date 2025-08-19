Menor flagra motorista de app assistindo adulto no carro

Uma corrida de carro por aplicativo se tornou um pesadelo para uma adolescente de 17 anos. Segundo relato de sua mãe, a jovem foi assediada e teve que abandonar o veículo antes do destino final.
A dona de casa Maria Cecília Augusto, de 62 anos, contou que a filha enviou uma mensagem a ela durante a corrida, alertando sobre a atitude do motorista, um idoso. A adolescente disse que ele dirigia de forma lenta e assistia a vídeos com conteúdo pornográfico no celular. A história aconteceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais.
A jovem gravou um vídeo que mostra o motorista com o celular na mão. O conteúdo pornográfico era exibido enquanto o carro estava parado em um semáforo. A atitude do homem deixou a adolescente assustada, fazendo-a decidir por descer do veículo. O motorista ainda a questionou sobre o motivo da descida antecipada.
A família não registrou um boletim de ocorrência, mas comunicou o caso à empresa 99. A mãe pediu providências e o bloqueio do motorista. "Ele tem que pagar. E se ele tivesse feito coisa pior com a minha filha?", questionou a mãe, preocupada.