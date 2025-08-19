Empresário morre e prefeita fica ferida em grave acidente

O empresário Vicente de Paula Oliveira Arantes, de 58 anos, morreu em um grave acidente de trânsito nesta segunda-feira (18). O carro que ele dirigia colidiu de frente com uma caminhonete, deixando outras pessoas feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A batida aconteceu na MT-040, em Santo Antônio de Leverger, interior de Mato Grosso. No outro veículo estava a prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Gonçalves, que sofreu ferimentos e permanece internada em observação em um hospital de Cuiabá.