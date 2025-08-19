Após ser flagrado com calcinha, pastor se vê em mais polêmicas

O pastor evangélico Eduardo Costa, que se apresenta como bispo do Ministério Poder e Milagres, voltou a ser alvo de polêmicas. Recentemente, ele foi identificado em um vídeo que circulou nas redes sociais, onde aparece de calcinha e peruca loira em um estacionamento.

O episódio ocorreu em Goiânia e reacendeu antigas acusações contra Costa. Ex-alunos de Direito da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) afirmam ter sido lesados por ele durante a festa de formatura da turma de 2006. O orçamento do evento chegou a R$ 460 mil, mas, segundo os formandos, o cerimonialista usou cheques sem fundo e entregou uma celebração muito abaixo do contratado.