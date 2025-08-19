Jovem de 23 anos tem coração arrancado por membros de facção

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto em circunstâncias brutais no último domingo (17). A vítima, identificada como Juan Diuare Costa Pinto, apresentava sinais de mutilação e teve o coração arrancado do corpo. A principal suspeita da polícia é de que o caso esteja relacionado a um Tribunal do Crime.
O crime ocorreu em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia. Segundo informações apuradas, Juan foi sequestrado por quatro homens armados na Praça Moisés Reis e, horas depois, localizado sem vida no bairro Arnaldão.
Uma fonte policial ouvida pela reportagem afirmou que a execução estaria ligada à disputa entre facções na região. “Ele foi levado à força e depois apareceu morto. Esse é mais um reflexo da guerra que a cidade enfrenta, onde as mortes se tornam cada vez mais cruéis. Aqui, parece que matar já não basta”, declarou, sob condição de anonimato.