Adeus professora Fabíola: aos 44 anos, partiu jovem no Vale

A professora Fabíola Queiroz morreu nesta última segunda-feira (18), em Jacareí, aos 43 anos, quatro dias antes do aniversário. Jovem, ela deixará saudades entre amigos e familiares. O enterro aconteceu nesta terça-feira (19), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.
Até por conta do falecimento precoce, o clima era de muita tristeza e surpresa nas redes sociais. Lucilene Silva Melani era uma das amigas de vida. "Que tristeza! Minha amiga é parceira nas eleições. Nosso domingo sempre divertido. Vou sentir muita sua falta. Vai com Deus minha amiga", afirmou.
Vera Lúcia Alberige também se surpreendeu com a morte de Fabíola. E lamentou a partida tão cedo. "Misericórdia Senhor mais uma partida precoce. Deus conforte os familiares e amigos", escreveu.
Lucimara Menezes era amiga de infância de Fabíola e desejou forças aos familiares. "Meu Deus , como será que aconteceu isso gente ? Estudamos juntas no João Feliciano a infância toda juntas, depois buscamos o msm caminho na Educação. Ah que triste ,meus sentimentos a família", disse.