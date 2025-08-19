Adeus professora Fabíola: aos 44 anos, partiu jovem no Vale

A professora Fabíola Queiroz morreu nesta última segunda-feira (18), em Jacareí, aos 43 anos, quatro dias antes do aniversário. Jovem, ela deixará saudades entre amigos e familiares. O enterro aconteceu nesta terça-feira (19), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

Até por conta do falecimento precoce, o clima era de muita tristeza e surpresa nas redes sociais. Lucilene Silva Melani era uma das amigas de vida. "Que tristeza! Minha amiga é parceira nas eleições. Nosso domingo sempre divertido. Vou sentir muita sua falta. Vai com Deus minha amiga", afirmou.