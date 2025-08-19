Vendedor de cosmético é preso por @bus0 a menina de 9 anos

Um homem de 47 anos foi preso na sexta-feira (15) sob a acusação de abusar sexualmente de uma menina de nove anos. A prisão do vendedor de cosméticos, que era cliente da mãe da vítima, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18).
O crime teria ocorrido em 2022, na cidade de Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais. Segundo as investigações, o suspeito, que costumava oferecer produtos nas casas dos clientes, teria tocado as partes íntimas da criança enquanto ela estava deitada em uma rede. A menina estava sozinha, pois sua tia havia saído para buscar água.
A mãe da vítima chegou em casa e a encontrou chorando. Ao ouvir o relato, ela acionou a Polícia Militar, mas o homem, conhecido apenas por um apelido, já havia fugido. A Polícia Civil, por meio de investigações, conseguiu identificar o suspeito e solicitou sua prisão preventiva. Ele foi localizado na zona rural de Taiobeiras, na comunidade de Lagoa Seca.
As apurações também revelaram que o suspeito já havia sido preso em 2019, na cidade de Francisco Sá, por importunação sexual contra duas adolescentes. Nos casos, ele também se apresentou como vendedor de cosméticos.
A delegada Mayra Coutinho, responsável pelo caso, afirmou que pode haver outras vítimas. Ela pediu que qualquer pessoa que tenha sido vítima do suspeito entre em contato com a delegacia ou ligue para o Disque 197.