Vendedor de cosmético é preso por @bus0 a menina de 9 anos

Um homem de 47 anos foi preso na sexta-feira (15) sob a acusação de abusar sexualmente de uma menina de nove anos. A prisão do vendedor de cosméticos, que era cliente da mãe da vítima, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime teria ocorrido em 2022, na cidade de Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais. Segundo as investigações, o suspeito, que costumava oferecer produtos nas casas dos clientes, teria tocado as partes íntimas da criança enquanto ela estava deitada em uma rede. A menina estava sozinha, pois sua tia havia saído para buscar água.