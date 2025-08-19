Briga entre duas estudantes termina em facadas em São José

Uma briga entre duas alunas da Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos, terminou em agressão com faca na tarde desta terça-feira (19). As estudantes têm 16 e 17 anos.

Uma das adolescentes sofreu ferimentos superficiais no couro cabeludo e no tórax após ser atingida por golpes de faca. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado estável à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte.