Homem que filmou cavalo sendo mutilado diz que sentiu medo

Uma das pessoas presentes no episódio de maus-tratos contra um cavalo, ocorrido no último sábado (16) em Bananal, divulgou um vídeo para esclarecer sua participação no caso. Em seu relato, ele afirmou que estava no local no momento do crime, mas negou qualquer envolvimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o depoimento, a gravação foi feita apenas para mostrar que o animal estava caído, a pedido de um colega que queria enviar o registro ao pai. O homem destacou que, naquele instante, ninguém teria debochado ou maltratado o cavalo.
Ainda de acordo com a testemunha, o agressor agiu logo depois da filmagem, surpreendendo os demais presentes. “Eu não soube como reagir na hora, fiquei sem ação”, disse.
O caso já foi registrado na delegacia da cidade e está sob investigação. A testemunha garantiu que todas as medidas legais estão sendo tomadas para que a justiça seja feita.
O caso.
O caso aconteceu em Bananal, no Vale do Paraíba, no último sábado (16), em uma região rural conhecida como Sertão do Guaraná, e foi registrado pela polícia nesta segunda-feira (18). O dono do cavalo foi conduzido à delegacia e confirmou ter cortado as patas do cavalo, mas alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento dos golpes. Ele vai responder por maus-tratos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o animal, que pertencia ao investigado, passou mal durante o trajeto, deitou-se e parou de respirar. Uma testemunha, que acompanhava a cavalgada, relatou que o jovem, então, teria retirado um facão da cintura e desferido golpes contra a pata do cavalo. As patas foram arrancadas.
Assustado com a cena, o declarante afirmou que tentou deixar o local, mas temia a reação do rapaz, que estava armado. Ele conseguiu pedir carona a um conhecido, e seguiu até a casa do investigado, onde sua motocicleta estava estacionada. Em seguida, comunicou o ocorrido ao pai do jovem e retornou para sua residência.
A Polícia Civil localizou o suspeito em sua casa e o conduziu até a delegacia. O caso segue em investigação. A mãe do jovem também foi ouvida após divulgar nas redes sociais um vídeo em defesa do filho, em meio à repercussão causada por imagens do animal morto e mutilado.
A ocorrência foi registrada como crime de abuso a animais, cuja pena pode ser aumentada em caso de morte do animal.