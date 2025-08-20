Homem que filmou cavalo sendo mutilado diz que sentiu medo

Uma das pessoas presentes no episódio de maus-tratos contra um cavalo, ocorrido no último sábado (16) em Bananal, divulgou um vídeo para esclarecer sua participação no caso. Em seu relato, ele afirmou que estava no local no momento do crime, mas negou qualquer envolvimento.

Segundo o depoimento, a gravação foi feita apenas para mostrar que o animal estava caído, a pedido de um colega que queria enviar o registro ao pai. O homem destacou que, naquele instante, ninguém teria debochado ou maltratado o cavalo.