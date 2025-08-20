Perícia apura se cavalo estava vivo quando teve as patas cortadas

Uma nova perícia será realizada em Bananal, nesta quarta-feira (20), com a participação de agentes da Polícia Civil de São José dos Campos e veterinários, para descobrir se o cavalo já estava morto quando teve as patas decepadas ou se morreu após o ato de crueldade.

Na terça-feira (19), a polícia fez diligências para investigar o caso do cavalo que teve as patas cortadas por Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, que confessou o ato. Ele alega que o animal estava morto quando cortou as patas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp