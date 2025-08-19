19 de agosto de 2025
CASO NO VALE

'Não olhe se tem coração’, disse jovem antes de mutilar cavalo

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Cavalo caído no chão antes da mutilação em Bananal
Cavalo caído no chão antes da mutilação em Bananal

“Se você tem coração melhor não olhar”.

Essa é a frase que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, disse a um amigo antes de decepar as patas de um cavalo, na zona rural de Bananal, na tarde do sábado (16). Ambos cavalgavam quando o animal foi mutilado.

Investigado pela Polícia Civil, o caso revoltou famosos com milhões de seguidores nas redes sociais, como a cantora Ana Castela, a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira. Elas saíram em defesa do cavalo nas redes, cobrando a prisão de Andrey, que foi chamado de “verme”.

Em depoimento à polícia, o amigo que acompanhava Andrey na cavalgada disse que, durante o percurso, um dos animais (de pelagem clara, montado pelo investigado) teria demonstrado sinais de exaustão, deitado no chão e, em seguida, parado de respirar.

De acordo com a testemunha, diante da situação, Andrey teria dito: “Se você tem coração melhor não olhar”, e logo após desferiu um golpe de facão na pata do cavalo.

O amigo declarou ter visto o primeiro golpe desferido por Andrey, mas que virou o rosto, passando mal e sem saber se outros golpes foram aplicados. Temendo a reação do jovem armado, ele disse não ter pedido ajuda imediatamente. Minutos depois, conseguiu auxílio de um motorista que passava pelo local e o levou até a casa do investigado, onde ele contou a situação para o pai do amigo.

Após o depoimento, a equipe de investigação de Bananal localizou Andrey em sua residência e o conduziu de maneira espontânea para que prestasse sua versão sobre o ocorrido.

Na delegacia, Andrey confirmou as declarações do amigo. Ele disse que desferiu os golpes no cavalo por acreditar que ele já estivesse morto.

A mãe do jovem também foi ouvida e citou um vídeo divulgado nas redes sociais em defesa do filho, após a repercussão de imagens do cavalo morto e mutilado.

O caso segue em investigação na Delegacia de Bananal, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a eventual responsabilização do investigado.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou a investigação. “Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um animal, ocorrido na tarde do sábado (16), em uma área rural de Bananal. O investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nesta segunda-feira (18), prestaram depoimento e foram liberados. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos”, informou a pasta.

A mobilização de artistas e ativistas ampliou a pressão popular para que haja punição exemplar aos envolvidos, fortalecendo o debate sobre maus-tratos a animais no Brasil.

