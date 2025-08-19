'Não olhe se tem coração’, disse jovem antes de mutilar cavalo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa é a frase que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, disse a um amigo antes de decepar as patas de um cavalo, na zona rural de Bananal, na tarde do sábado (16). Ambos cavalgavam quando o animal foi mutilado.

Investigado pela Polícia Civil, o caso revoltou famosos com milhões de seguidores nas redes sociais, como a cantora Ana Castela, a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira. Elas saíram em defesa do cavalo nas redes, cobrando a prisão de Andrey, que foi chamado de “verme”.

Em depoimento à polícia, o amigo que acompanhava Andrey na cavalgada disse que, durante o percurso, um dos animais (de pelagem clara, montado pelo investigado) teria demonstrado sinais de exaustão, deitado no chão e, em seguida, parado de respirar.

De acordo com a testemunha, diante da situação, Andrey teria dito: “Se você tem coração melhor não olhar”, e logo após desferiu um golpe de facão na pata do cavalo.