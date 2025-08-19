19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Wallace Silva morre em SJC aos 36 anos;veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 76 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

GILBERTO DOS SANTOS  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 50 anos  
Velório: Velório Municipal Monteiro Lobato  
Sepultamento: 20/08/2025 às 08h00  
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP

JORGE FERREIRA DE LIMA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 61 anos  
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP  
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

NILZA GOMES DE ALMEIDA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 55 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA CATHARINA SANTOS DE FREITAS  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 91 anos  
Velório: Velório Municipal Centro  
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

SEBASTIAO OSMAR ZAMPOLA  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 70 anos  
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí  
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h30  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

NAIR SILVA GUAZELLI  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 77 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h30  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

IVALDA CARVALHO CAROLINO  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 88 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

WALLACE BRUNO BUENO SILVA  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 36 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 19/08/2025 às 14h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA TEREZA REZENDE DE NICOLO  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 81 anos  
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí  
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

CLOVIS DOMINGOS TRINDADE  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 65 anos  
Velório: Memorial do Vale/Jacareí  
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Memorial do Vale (Jacareí-SP)

DESPOJOS DE PAULO RIBEIRO  
Falecimento: 18/07/2022  
Idade: 70 anos  
Velório: Não informado  
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

NATIMORTO (ESTELA VITORIA DA ROCHA)  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 0 anos  
Velório: Direto  
Sepultamento: 19/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

FELISBERTO FERREIRA SALES  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 76 anos  
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP  
Sepultamento: 19/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

DIMAS GUIMARÃES DE PAULA  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 78 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 19/08/2025 às 08h30  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

FRANCISCA CLARA PEREIRA DA SILVA  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 78 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 19/08/2025 às 08h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários