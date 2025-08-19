Wallace Silva morre em SJC aos 36 anos;veja notas de falecimento

MARIA TEREZA REZENDE DE NICOLO

Falecimento: 18/08/2025

Idade: 81 anos

Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí

Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30

Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

CLOVIS DOMINGOS TRINDADE

Falecimento: 18/08/2025

Idade: 65 anos

Velório: Memorial do Vale/Jacareí

Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30

Local: Cemitério Memorial do Vale (Jacareí-SP)

DESPOJOS DE PAULO RIBEIRO

Falecimento: 18/07/2022

Idade: 70 anos

Velório: Não informado

Sepultamento: 19/08/2025 às 13h00

Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)