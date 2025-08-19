Wallace Silva morre em SJC aos 36 anos;veja notas de falecimento

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 76 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GILBERTO DOS SANTOS
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 50 anos
Velório: Velório Municipal Monteiro Lobato
Sepultamento: 20/08/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP
JORGE FERREIRA DE LIMA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 61 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
NILZA GOMES DE ALMEIDA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 55 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA CATHARINA SANTOS DE FREITAS
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 91 anos
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: 19/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
SEBASTIAO OSMAR ZAMPOLA
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 70 anos
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h30
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
NAIR SILVA GUAZELLI
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 77 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
IVALDA CARVALHO CAROLINO
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 88 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 19/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
WALLACE BRUNO BUENO SILVA
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 36 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 19/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA TEREZA REZENDE DE NICOLO
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 81 anos
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
CLOVIS DOMINGOS TRINDADE
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 65 anos
Velório: Memorial do Vale/Jacareí
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h30
Local: Cemitério Memorial do Vale (Jacareí-SP)
DESPOJOS DE PAULO RIBEIRO
Falecimento: 18/07/2022
Idade: 70 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
NATIMORTO (ESTELA VITORIA DA ROCHA)
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 0 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 19/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
FELISBERTO FERREIRA SALES
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP
Sepultamento: 19/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
DIMAS GUIMARÃES DE PAULA
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 78 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 19/08/2025 às 08h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
FRANCISCA CLARA PEREIRA DA SILVA
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 78 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 19/08/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)