Agora! Pneu de avião estoura e causa medo no aeroporto de Ubatuba

Um avião de prefixo PP-BOK sofreu o estouro de um pneu durante o pouso no Aeroporto Gastão Madeira, em Ubatuba, na tarde desta terça-feira (19). De acordo com a administração do terminal, o incidente ocorreu após a aeronave já ter tocado o solo e parado na pista.

Três pessoas estavam a bordo, o piloto, um homem e uma mulher, nenhuma delas se feriu. Não houve registro de danos graves.