Agora! Pneu de avião estoura e causa medo no aeroporto de Ubatuba

Um avião de prefixo PP-BOK sofreu o estouro de um pneu durante o pouso no Aeroporto Gastão Madeira, em Ubatuba, na tarde desta terça-feira (19). De acordo com a administração do terminal, o incidente ocorreu após a aeronave já ter tocado o solo e parado na pista.
Três pessoas estavam a bordo, o piloto, um homem e uma mulher, nenhuma delas se feriu. Não houve registro de danos graves.
Imagens feitas por testemunhas mostram a atuação das equipes na remoção da aeronave. A operação foi concluída com segurança e a pista foi liberada pouco depois, permitindo a retomada das atividades normais do aeroporto.
O terminal já havia registrado outro acidente em janeiro deste ano, quando uma aeronave não conseguiu completar o pouso, ultrapassou os limites da pista e explodiu na orla da Praia do Cruzeiro. Na ocasião, o piloto morreu no local. Um casal e duas crianças que também estavam a bordo sobreviveram.