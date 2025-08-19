19 de agosto de 2025
ACIDENTE

Agora! Pneu de avião estoura e causa medo no aeroporto de Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Avião saiu da pista em Ubatuba
Um avião de prefixo PP-BOK sofreu o estouro de um pneu durante o pouso no Aeroporto Gastão Madeira, em Ubatuba, na tarde desta terça-feira (19). De acordo com a administração do terminal, o incidente ocorreu após a aeronave já ter tocado o solo e parado na pista.

Três pessoas estavam a bordo, o piloto, um homem e uma mulher, nenhuma delas se feriu. Não houve registro de danos graves.

Imagens feitas por testemunhas mostram a atuação das equipes na remoção da aeronave. A operação foi concluída com segurança e a pista foi liberada pouco depois, permitindo a retomada das atividades normais do aeroporto.

O terminal já havia registrado outro acidente em janeiro deste ano, quando uma aeronave não conseguiu completar o pouso, ultrapassou os limites da pista e explodiu na orla da Praia do Cruzeiro. Na ocasião, o piloto morreu no local. Um casal e duas crianças que também estavam a bordo sobreviveram.

