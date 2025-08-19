19 de agosto de 2025
BRASIL

Jovem se recusa a ficar com traficante e é morta a tiros

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Uma jovem de 22 anos foi assassinada na madrugada deste domingo (17) na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de se recusar a ter relações com um traficante.

A vítima foi identificada como Sther Barroso dos Santos. De acordo com familiares, ela foi brutalmente espancada durante um baile funk, após rejeitar o convite do chefe da facção criminosa Terceiro Comando Puro.

Após as agressões, Sther foi deixada na porta da própria casa, também localizada na Vila Aliança. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas já estava sem vida.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o crime, que gerou forte repercussão na comunidade e nas redes sociais. Até o momento, ninguém foi preso.

