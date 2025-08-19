Jovem se recusa a ficar com traficante e é morta a tiros

Uma jovem de 22 anos foi assassinada na madrugada deste domingo (17) na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de se recusar a ter relações com um traficante.

A vítima foi identificada como Sther Barroso dos Santos. De acordo com familiares, ela foi brutalmente espancada durante um baile funk, após rejeitar o convite do chefe da facção criminosa Terceiro Comando Puro.