Suspeito de chacina com três mortos é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (15), um homem de 31 anos suspeito de envolvimento na chacina que deixou três jovens mortos e uma mulher ferida no bairro Parolin, em Curitiba (PR), no dia 24 de junho.

As vítimas foram identificadas como Paulo Ricardo da Rocha, 26 anos, Alisson Pinheiro, 25, e Ruan Cardoso dos Santos, 24. Uma mulher também foi atingida pelos disparos dentro do sobrado, mas conseguiu sobreviver.