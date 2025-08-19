19 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Suspeito de chacina com três mortos é preso pela polícia

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (15), um homem de 31 anos suspeito de envolvimento na chacina que deixou três jovens mortos e uma mulher ferida no bairro Parolin, em Curitiba (PR), no dia 24 de junho.

As vítimas foram identificadas como Paulo Ricardo da Rocha, 26 anos, Alisson Pinheiro, 25, e Ruan Cardoso dos Santos, 24. Uma mulher também foi atingida pelos disparos dentro do sobrado, mas conseguiu sobreviver.

Segundo o delegado Ivo Viana, as ações policiais no Parolin têm como objetivo esclarecer homicídios ligados à disputa pelo tráfico de drogas na região. A expectativa é que a prisão ajude a identificar outros envolvidos e levantar novas provas sobre o caso.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

