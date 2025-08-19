Após decisão da Justiça, jovem que matou Sarah está foragido

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo determinou nesta terça-feira (19) a prisão temporária de Alessandro Neves dos Santos, de 24 anos, investigado pelo assassinato de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 21 anos, em Ubatuba, no Litoral Norte. A decisão foi tomada após recurso do Ministério Público, mas o acusado não foi localizado e é considerado foragido.

Sarah desapareceu na madrugada de 10 de agosto, depois de sair com amigos. O corpo foi encontrado seis dias depois em uma área de mata no bairro Rio Escuro, com sinais de estrangulamento e parcialmente coberto por vegetação.