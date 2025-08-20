Trânsito: Dutra, SP-70 e avenida Guido lideram mortes em São José

Duas rodovias (federal e estadual), uma avenida urbana e uma estrada municipal lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, no primeiro semestre de 2025.

Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), em levantamento feito para OVALE.