Trânsito: Dutra, SP-70 e avenida Guido lideram mortes em São José

Duas rodovias (federal e estadual), uma avenida urbana e uma estrada municipal lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, no primeiro semestre de 2025.
Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), em levantamento feito para OVALE.
Estão no topo do ranking das “vias mais mortais” da cidade a rodovia Presidente Dutra (BR-116), a rodovia Carvalho Pinto (SP-70), a avenida Guido Fontegalant Pessoto (Aeroporto-Tamoios) e a Estrada do Florindo, na zona norte do município.
Juntas, elas foram responsáveis por 15 mortes em acidentes de trânsito neste ano, em seis meses, de um total de 25 óbitos. Ou seja, as quatro vias tiveram 42,86% das mortes da cidade.
A Via Dutra e a Carvalho Pinto lideram a lista, com oito e três mortes, respectivamente. A avenida Guido Pessoto e a Estrada do Florindo têm dois óbitos cada neste ano.
Depois delas, outras 19 vias municipais de São José aparecem com uma morte cada, segundo o levantamento do Infosiga. Entre elas estão 13 avenidas, três estradas municipais, duas ruas e um viaduto (veja lista completa abaixo).
São José encerrou o primeiro semestre com 35 pessoas mortas no trânsito, redução de 8,5% na comparação com os 38 óbitos de 2024, em igual intervalo.
Acidentes não fatais.
Com relação aos acidentes não fatais, também as rodovias estão na frente em São José, com a Via Dutra registrando 141 sinistros no primeiro semestre, depois a Rodovia dos Tamoios (SP-99), com 25, e a Carvalho Pinto, com 16 acidentes.
Entre as vias municipais com mais acidentes sem mortes, estão as avenidas Juscelino Kubitschek (15) e Salinas (13), a rua Bacabal (12), as avenidas Cidade Jardim (11) e Senador Teotônio Vilela (11), a rodovia SP-50 (10) e a rua Caravelas (10).
Essas 10 vias somaram 264 acidentes sem vitimais fatais e responderam por 32,55% do total de 811 sinistros não fatais de São José dos Campos no primeiro semestre, segundo o Infosiga.