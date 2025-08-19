'CPF cancelado': Ladrão tenta roubar PM e é morto a tiros; VÍDEO

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um policial reagindo a uma tentativa de assalto e matando a tiros o assaltante. "CPF cancelado com sucesso", postou uma internauta.

O caso aconteceu na noite de domingo (17), em São Paulo.

Um policial militar de folga estava na calçada, no bairro Raposo Tavares, esperando um carro de aplicativo, quando foi abordado por um homem em uma moto.