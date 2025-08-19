‘Vou sair dessa com milhares de pedacinhos de Deus’, diz Jonas

Em postagem nas redes sociais, o apresentador, ator, cantor e influenciador digital Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, divulgou o início do terceiro ciclo de quimioterapia para combater o câncer do pulmão. Em maio, ele passou por cirurgia para a retirada de um tumor no órgão.

Deitado no leito da clínica e acompanhado da mulher, a apresentadora e influenciadora Kelly Maria, ele postou um texto para agradecer as mensagens positivas que continua recebendo e disse que sairá fortalecido dessa batalha.