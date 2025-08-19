‘Vou sair dessa com milhares de pedacinhos de Deus’, diz Jonas

Em postagem nas redes sociais, o apresentador, ator, cantor e influenciador digital Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, divulgou o início do terceiro ciclo de quimioterapia para combater o câncer do pulmão. Em maio, ele passou por cirurgia para a retirada de um tumor no órgão.
Deitado no leito da clínica e acompanhado da mulher, a apresentadora e influenciadora Kelly Maria, ele postou um texto para agradecer as mensagens positivas que continua recebendo e disse que sairá fortalecido dessa batalha.
“Eu não tô sozinho. E vou sair dessa em bando, com milhares de pedacinhos de Deus. Obrigado, turma. Amo vocês”, afirmou Jonas.
Ele usou o texto para fazer uma reflexão sobre a vida, dizendo que estava “precisando botar umas coisas pra fora”.
“É impossível passar por algo assim e não rever muita coisa. Até porque isso pode te levar tudo. Assim que eu encarei essa nova realidade, depois de chorar por alguns dias, pensei: Se é assim, que isso seja trampolim. Eu sempre tive tanto pra melhorar… pra ser mais eu, ir sem medo pra dentro de mim. (Sempre o lugar mais difícil de se ir). A hora é agora”, afirmou.
E continuou: “Quanto mais encaro o câncer, mais vejo que minha luta é principalmente contra tudo o que quero mexer aqui dentro. Sempre acreditei que só tem um jeito de ser feliz: o nosso. Tão único quanto nosso DNA ou nossa impressão digital. Então é único também o jeito de sair dessa. E, por mais sociável que a gente seja, a jornada é sempre solitária. Tente ser feliz como seu vizinho e você vai fracassar pior que ele. A jornada é única. Sei que tá confuso mas vai ficar pior”.
Mutação.
Ex-apresentador da TV Vanguarda, Jonas revelou o diagnóstico de câncer no pulmão em 21 de maio, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Ao revelar que o câncer de pulmão foi descoberto no estágio inicial, Jonas destacou a alta chance de cura.
Em outro vídeo, Jonas explicou que, diferente de outras mutações cancerígenas que têm medicamentos específicos, o tipo dele ainda não possui um tratamento direcionado. Por isso, precisará fazer quimioterapia, considerada a única forma de combater a doença nesse caso.
O influenciador contou que a quimioterapia que está fazendo é forte e pode causar efeitos colaterais, mas não provocará queda de cabelo.
“A químio, ela não sabe o que é célula boa, o que é célula ruim, ela não vai escolher só a célula cancerígena, ela sai destruindo tudo ali, por isso que tem tantos efeitos colaterais. A minha químio é bem forte, mas não cai o cabelo. Muito louco, ela é muito forte, mas essa aqui não cai o cabelo, mas tem os efeitos colaterais, ela é bem tóxica, ela é bem potente”, disse.
Espiritualidade.
No novo texto, Jonas revela apego à espiritualidade e crença e fé naquilo que considera essencial: as pessoas e o criador.
“Sigo acreditando que, nos momentos difíceis, quando olhamos pra trás e enxergamos apenas um par de pegadas deixadas na areia, não são as nossas pegadas… Deus tá com a gente no colo. Mas o que tenho aprendido é que se ao invés de olharmos pra trás, olharmos pro lado… Existe um horizonte inteiro de dezenas, centenas de milhares de pegadas caminhando na mesma direção, de braços abertos, ao alcance do toque. Deus em milhões de pedacinhos. Sinto no corpo a oração de cada um de vocês… os pensamentos positivos… os cutucões na rua só com um: “Jonas, tô com você!” Me emociono sempre. Isso chega num lugar aqui dentro que nem eu sei acessar. Que eu aprenda a esticar os braços e beber isso tudo. Continuo minha jornada, mas carregado”.
E finalizou: “E com a certeza renovada e, como diria o poeta, certidão passada em cartório do céu, de que Deus mora nas pessoas, na gente, o tempo todo. O CEP de Deus na Terra são as pessoas. Eu sabia mas é bom sentir”.