‘Nosso anjinho voltou para Deus’, diz mãe do pequeno Davi, de SJC

“Hoje faz 22 dias que nosso anjinho voltou para Deus”.
A lembrança da mãe do pequeno Davi Sousa de Paiva, de 9 anos, coroinha que faleceu no final de julho, em São José dos Campos, emocionou a comunidade que acompanhou o drama da perda do menino.
Segundo relatos de pessoas próximas, Davi tinha uma doença rara e uma saúde considerada frágil, mas o que causou sua morte foi uma complicação após uma virose, que evoluiu rapidamente e levou à piora do quadro clínico.
Amado e querido por todos que o conheciam, Davi era coroinha e demonstrava muita fé, apesar da pouca idade.
Nas redes sociais, os pais do menino, Alexandre e Elaine Paiva, compartilharam mensagens emocionantes nesta semana, semanas após a morte do menino.
“Hoje faz 22 dias que nosso anjinho voltou para Deus e desde então temos recebidos muito apoio da família, amigos, compadres, padres, amigos e irmãos de Equipe, professores e amigos e até de pessoas que nem conhecemos e em especial de toda comunidade salesiana”, escreveu a mãe.
“Muitos testemunhos, falas vividas com o Davi, carinho e principalmente muitas orações, o que muito tem nos sustentado nesse momento de dor e saudade pois ele era uma criança muito especial, preenchia nossas vidas e nossos corações com sua alegria e vontade de viver”, completou.
Segundo a mãe, Davi foi “muito feliz, amado, temente e desejoso por Deus. Sempre caridoso, carinhoso e muito companheiro e por isso tem feito e fará para sempre muita falta. Sabemos que o tempo, a certeza da sua presença junto de Deus e nossa gratidão fará que aos poucos o coração deixe de sangrar”.
“Novamente queremos agradecer a todas as pessoas que sempre estiveram e continuam conosco rezando pelo nosso menino e agora também por nós inclusive, o carinho que recebemos na missa de 7º dia que aconteceu a exatos 15 dias e que foi muito bonita, onde até as leituras do dia parece ter sido escolhidas a dedo por Deus para o momento que estávamos vivendo”, contou a mãe.
Que completou: “Nosso querido Davi viveu somente 9 anos, mas, com toda certeza, ensinou e marcou a vida de muitos, desde crianças até nós adultos e alguns mais idosos. Gratidão a todos, continuem rezando pelo Davi e por nós! E lá do céu junto dos anjos e dos Santos ele segue intercedendo por todos nós”.