‘Nosso anjinho voltou para Deus’, diz mãe do pequeno Davi, de SJC

“Hoje faz 22 dias que nosso anjinho voltou para Deus e desde então temos recebidos muito apoio da família, amigos, compadres, padres, amigos e irmãos de Equipe, professores e amigos e até de pessoas que nem conhecemos e em especial de toda comunidade salesiana”, escreveu a mãe.

“Muitos testemunhos, falas vividas com o Davi, carinho e principalmente muitas orações, o que muito tem nos sustentado nesse momento de dor e saudade pois ele era uma criança muito especial, preenchia nossas vidas e nossos corações com sua alegria e vontade de viver”, completou.

Segundo a mãe, Davi foi “muito feliz, amado, temente e desejoso por Deus. Sempre caridoso, carinhoso e muito companheiro e por isso tem feito e fará para sempre muita falta. Sabemos que o tempo, a certeza da sua presença junto de Deus e nossa gratidão fará que aos poucos o coração deixe de sangrar”.