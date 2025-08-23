'Empresa com alma': ex-funcionários falam sobre a Embraer

“A Embraer para mim sempre foi um sonho. Desde que vim pela primeira vez a São José dos Campos, sonhei trabalhar na empresa. Tempos depois, consegui um trabalho, no início da minha trajetória profissional. Foi graças à Embraer que conquistei conhecimentos, maturidade profissional e a empresa que tenho hoje. Após encerrar meu contrato como CLT, constituí a empresa Matiz Arquitetura & Design para atender às demandas de projetos de layouts e projetos de arquitetura e, posteriormente, a Somos Editora, com o objetivo de publicar livros sobre as personalidades e a história da indústria aeronáutica”, disse Neide.

A Embraer não tinha somente ousadia e excelência, no seu universo corporativo havia lugares para as mulheres. Izilda de Fatima Victor foi a pioneira dentro da empresa a ocupar diversos cargos como a primeira mulher. Antes de ser a CEO responsável pela implantação da unidade em Évora, Portugal, ocupou cargos relevantes: foi chefe de seção, gerente financeira, diretora financeira, diretora estatutária de subsidiária. Ela começou como analista de crédito e estruturação de financiamento de vendas e passou pelas áreas comercial, financeira e de novos negócios.

“Por detrás de cada etapa, vieram os desafios e a liberdade que a direção proporcionou para a minha atuação. Iniciei em dezembro de 1982 e já em julho de 1983 fui responsável pela seleção de convidados da área financeira para o primeiro voo do Brasília, momento de muita emoção e orgulho. As campanhas de venda com pacotes de financiamento foram desafiantes, tanto para o Brasília quanto para os Tucanos na América Latina”, contou.