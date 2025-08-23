'Empresa com alma': ex-funcionários falam sobre a Embraer

A Embraer completa 56 anos nesta terça-feira (19) com uma história de avanços tecnológicos, vendas e conquistas no mercado aeronáutico global.
A companhia reconhece, porém, que essas conquistas somente foram possíveis por conta da excelência das milhares de pessoas envolvidas em todo o processo. Ou seja, a Embraer é uma empresa com alma.
Entre o passado e o futuro, parte dessas pessoas integra a associação INVOZ (Integrando Vozes para o Futuro). Em comum, todos foram impactados de maneira direta ou indireta pela Embraer, seja no modo de vida, na profissão ou até mesmo na própria família.
Um dos agentes desta história de mais de meio século é Emílio Kazunoli Matsuo, hoje presidente do Conselho Deliberativo do INVOZ. Ele trabalhou para a Embraer por 39 anos. Começou como engenheiro de desenvolvimento de sistemas embarcados e gradualmente assumiu várias responsabilidades como líder de projetos e gestor.
Matsuo liderou projetos de todas as unidades de negócios da fabricante, desde o Xingu, KC-390 e Embraer 190 E2, chegando ao cargo de vice-presidente de Engenharia e Engenheiro Chefe da Embraer. Hoje ele promove troca de experiências por meio de palestras em eventos a convite da empresa brasileira de aviação e de outros setores do Cluster Aeroespacial.
“Sou muito feliz em encontrar na Embraer pessoas de grande valor pessoal e profissional, com quem aprendi tudo. Pude também contribuir para o crescimento das pessoas e da própria Embraer, através da da cultura aeronáutica de excelência, valores e atitudes positivas, agregadoras, construtivas, colaborativas, equilíbrio, vontade de evoluir sempre e valores morais sólidos, que se transformaram em Cultura Organizacional de Sucesso da Empresa”, disse Matsuo.
Em outro momento importante da empresa, Manoel de Oliveira, hoje presidente de honra da associação INVOZ e sócio-diretor da empresa Sygma Tecnologia, atuou por 10 anos na Embraer como gerente de finanças e liderou o time que captou recursos e realizou parcerias financeiras para viabilizar o desenvolvimento do primeiro jato comercial da Embraer, o EMB-145.
Outro momento histórico foi a sua articulação e apoio a Ozires Silva, fundador da Embraer, no processo de privatização da empresa. Um passo decisivo para a empresa ser o que é hoje no cenário mundial.
“A Embraer foi impactante na minha vida como um todo, mas em particular com o contato com Ozires Silva, que me ensinou a ‘liderança servidora’. Esse conceito foi fundamental para o desenvolvimento da empresa Sygma Tecnologia onde atuo hoje em dia, e também pelo meu engajamento em atuação em projetos sociais”, revelou Manoel.
De pai para filha.
Outro empresário que teve a vida transformada pela Embraer foi Tadeu Hideki Yoshida, que atualmente é sócio proprietário da 55PRO Consulting, especializada em Gestão Empresarial, Inovação e Empreendedorismo. Ele também é educador e palestrante e faz parte do Conselho Deliberativo do INVOZ.
Foram 35 anos de atuação direta com a companhia, onde vivenciou transformações e contribuiu para a sua ascensão. Começou em áreas técnicas e gradualmente avançou para posições de gestão e liderança, com o foco na excelência e na busca por resultados, que é o fio condutor na história da indústria aeronáutica.
Yoshida teve papel importante ao conduzir a inovação aberta e disruptiva na Embraer, construindo parcerias estratégicas com instituições de ponta como MIT, ITA, USP, Startups, Aceleradoras e Incubadoras e também na qualidade corporativa, na cadeia de suprimentos e fornecedores de peças nacionais e internacionais, o que promoveu uma carreira internacional.
“A Embraer fundamentalmente moldou a minha vida e carreira. Os 35 anos dentro de seus portões foram uma jornada de crescimento contínuo, onde cada desafio se transformou em uma oportunidade de aprendizado. Sinto uma imensa gratidão por ter feito parte da história da Embraer. Foi um privilégio trabalhar ao lado de profissionais brilhantes e contribuir para a construção de uma empresa que é motivo de orgulho nacional e referência global. A Embraer me preparou para o futuro, permitindo que hoje eu possa, através da 55PRO, continuar a multiplicar esse conhecimento e impacto positivo. Atualmente tenho minha filha Elisa Motta Yoshida que trabalha na Embraer, como consultora Lean, fazendo com que o meu legado se torne realidade”, contou Yoshida, emocionado.
A Embraer modifica a vida de profissionais brasileiros e de estrangeiros. Um exemplo é do aposentado Spiridon Aziz Araman, que trabalhou na empresa entre 1977 e 1982, como assistente técnico. Ele fala com orgulho de ter participado de “projetos excelentes”, como o Bandeirante, Xingu, Tucano e Brasília.
“A Embraer me acolheu vindo do Líbano fugindo da guerra. Me ajudou a refazer a minha vida profissional, Sempre apoiei, apoio e apoiarei a Embraer em qualquer situação. Tenho orgulho de fazer parte dessa história”, enfatizou Spiridon.
Mulher na Embraer.
A atual presidente executiva da INVOZ, Neide Pereira Pinto, é arquiteta-urbanista e sócia-fundadora das empresas Matiz Arquitetura & Design e da Somos Editora. Foi funcionária da Embraer de agosto de 1981 a abril de 1996, quando desenvolveu, entre outros trabalhos, o projeto e a implantação do “Parque Aeroespacial Infantojuvenil” no Sesi Ozires Silva de São José dos Campos – CAT e fez a implantação do Centro Histórico da Embraer.
De 1996 a 1997, implantou os Espaços Culturais nos Aeroportos administrados pela Infraero, em Guarulhos, Congonhas, Brasília e Salvador. Hoje, é responsável por editar livros correlacionados à Embraer, a Ozires Silva e sobre a aeronáutica brasileira.
“A Embraer para mim sempre foi um sonho. Desde que vim pela primeira vez a São José dos Campos, sonhei trabalhar na empresa. Tempos depois, consegui um trabalho, no início da minha trajetória profissional. Foi graças à Embraer que conquistei conhecimentos, maturidade profissional e a empresa que tenho hoje. Após encerrar meu contrato como CLT, constituí a empresa Matiz Arquitetura & Design para atender às demandas de projetos de layouts e projetos de arquitetura e, posteriormente, a Somos Editora, com o objetivo de publicar livros sobre as personalidades e a história da indústria aeronáutica”, disse Neide.
A Embraer não tinha somente ousadia e excelência, no seu universo corporativo havia lugares para as mulheres. Izilda de Fatima Victor foi a pioneira dentro da empresa a ocupar diversos cargos como a primeira mulher. Antes de ser a CEO responsável pela implantação da unidade em Évora, Portugal, ocupou cargos relevantes: foi chefe de seção, gerente financeira, diretora financeira, diretora estatutária de subsidiária. Ela começou como analista de crédito e estruturação de financiamento de vendas e passou pelas áreas comercial, financeira e de novos negócios.
“Por detrás de cada etapa, vieram os desafios e a liberdade que a direção proporcionou para a minha atuação. Iniciei em dezembro de 1982 e já em julho de 1983 fui responsável pela seleção de convidados da área financeira para o primeiro voo do Brasília, momento de muita emoção e orgulho. As campanhas de venda com pacotes de financiamento foram desafiantes, tanto para o Brasília quanto para os Tucanos na América Latina”, contou.
“Em dezembro de 1994, atuei no processo de privatização, com toda a carga de tensão e responsabilidade. Em seguida, veio o primeiro voo e a campanha de financiamento do ERJ-145, a gerência financeira e depois a transferência para diretoria na ELEB. Por trás de toda responsabilidade veio, juntamente, a realização pessoal. A Embraer me deu experiências e realizações que nenhuma outra empresa me traria, despertou os sentimentos de autoestima, orgulho e, ainda hoje, me proporciona tranquilidade financeira na minha aposentadoria, ocorrida em 2012”, comentou Izilda.
A Embraer preserva sua alma inicial e segue o pensamento de seu fundador, o visionário Ozires Silva, que repete e ensina até hoje: “O futuro não é descoberto. O futuro é construído”.