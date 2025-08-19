Fachada de novo prédio em S.José é definida por concurso cultural

A construtora M Vituzzo anunciou o resultado do concurso cultural que envolveu moradores de São José dos Campos na escolha da identidade visual do Art Paisage, novo empreendimento da empresa no bairro Santana, na região norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os participantes puderam votar entre três opções de fachada e, ao mesmo tempo, responder à pergunta: “Por que o bairro Santana é o lugar onde a arte e a natureza se encontram?”.