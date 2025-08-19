Fachada de novo prédio em S.José é definida por concurso cultural

A construtora M Vituzzo anunciou o resultado do concurso cultural que envolveu moradores de São José dos Campos na escolha da identidade visual do Art Paisage, novo empreendimento da empresa no bairro Santana, na região norte da cidade.
Os participantes puderam votar entre três opções de fachada e, ao mesmo tempo, responder à pergunta: “Por que o bairro Santana é o lugar onde a arte e a natureza se encontram?”.
A melhor frase foi escolhida por um júri convidado, composto pelo presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Tom Freitas, o apresentador Lucas Sanseverino e o produtor cultural Bruno Mantovani. O prêmio é uma viagem ao Rio de Janeiro com acompanhante.
A ganhadora do concurso foi Camila Ribeiro Fonseca, que levou o prêmio com a frase: “Porque em Santana, a natureza floresce como poesia viva, onde cada jardim sussurra a genialidade de um mestre, e a arte caminha de mãos dadas com as raízes do Brasil”.
Fachada.
Segundo a construtora, a fachada mais votada foi a opção 01, com formas sinuosas, fluidas e cores inspiradas na brasilidade, que será incorporada ao projeto.
Inspirado na paisagem da região, o projeto vencedor foi pensado para integrar arte, natureza e memória local. A proposta traz elementos visuais orgânicos e contemporâneos, com destaque para a paleta de cores que representa a diversidade e vitalidade brasileiras sob um novo olhar.
A intenção foi criar uma fachada com identidade, que se conecte com o bairro e ajude a resgatar, por meio do Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade) e da arte, a história viva de Santana.
Essa foi a primeira vez que um empreendimento na cidade teve sua fachada desenvolvida em conjunto com a população, por meio de um concurso cultural aberto e gratuito.
O empreendimento está localizado ao lado do supermercado Coop e a 200 metros do Parque da Cidade, espaço que é referência para a cidade por seu valor paisagístico, arquitetônico e simbólico.
Além de valorizar o entorno e os equipamentos culturais do bairro, como o Cine Santana e a Casa de Cultura Zé Mira, o Art Paisage reforça o compromisso da M Vituzzo com a integração entre cultura e participação cidadã — traduzido no conceito que guia o projeto: “De presente, o futuro”.
A fachada escolhida (foto acima) poderá ser vista de diferentes pontos da região, inclusive do próprio Parque da Cidade, e quem estiver no empreendimento também terá vista privilegiada da paisagem natural e cultural do entorno, em um diálogo permanente entre arte e cidade.
O Art Paisage oferece opções de 2 e 3 dormitórios, conta com mais de 30 itens de lazer e já possui atendimento presencial no local, por meio de um truck exclusivo. O stand de vendas foi aberto ao público no início do mês de agosto com atrações inéditas, como uma sala de experiência com estímulo aos sentidos.