19 de agosto de 2025
BRASIL

Frio, Edilson mata a esposa e acende cigarro à espera da polícia

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um crime marcado pela frieza chocou moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um homem chamado Edilson, que já tinha histórico de agressões, foi preso em flagrante após matar a própria esposa, Vanessa, de 39 anos, e ser encontrado fumando tranquilamente na escada de casa momentos depois do feminicídio.

De acordo com a polícia, antes do assassinato, o suspeito deixou o bebê do casal, de apenas oito meses, com uma vizinha e teria dito que “iria matar” a esposa. Mais tarde, telefonou afirmando que a esposa havia “caído da escada”.

Ao chegarem ao local, a vizinha e a mãe da vítima encontraram Vanessa sem vida no quarto, enquanto Edilson permanecia sentado e fumando. Ele foi preso imediatamente.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, crime que tem pena maior por ser motivado por violência de gênero. Vanessa deixa um bebê de oito meses.

