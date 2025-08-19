Frio, Edilson mata a esposa e acende cigarro à espera da polícia

Um crime marcado pela frieza chocou moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um homem chamado Edilson, que já tinha histórico de agressões, foi preso em flagrante após matar a própria esposa, Vanessa, de 39 anos, e ser encontrado fumando tranquilamente na escada de casa momentos depois do feminicídio.

De acordo com a polícia, antes do assassinato, o suspeito deixou o bebê do casal, de apenas oito meses, com uma vizinha e teria dito que “iria matar” a esposa. Mais tarde, telefonou afirmando que a esposa havia “caído da escada”.