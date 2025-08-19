19 de agosto de 2025
BRASIL

'Toma o que você merece', diz homem ao matar mulher em barzinho

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
“Agora você toma o que merece”. Esta foi a última ouvida por uma jovem de 29 anos antes de ser executada a tiros em um bar de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite do último sábado (16) e chocou testemunhas, que relataram ter visto o atirador descer de um carro e disparar contra a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o homem — descrito como alto, branco e de cabelos loiros ou ruivos — parou um VW Up branco na contramão em frente ao bar, desceu do veículo, chamou a mulher de “vagabunda” e, em seguida, atirou ao menos quatro vezes.

A perícia constatou que a vítima foi atingida na orelha, rosto, costas e nuca. O corpo foi removido para o IML de Belo Horizonte. Durante os disparos, um cliente do bar foi atingido no peito. Ele foi socorrido e, segundo a polícia, não corre risco de morte.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que apura a motivação da execução. Uma das linhas de investigação é a de acerto de contas ligado a facções criminosas locais. Até a noite desta segunda-feira (18), nenhum suspeito havia sido preso.

