'Toma o que você merece', diz homem ao matar mulher em barzinho

“Agora você toma o que merece”. Esta foi a última ouvida por uma jovem de 29 anos antes de ser executada a tiros em um bar de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite do último sábado (16) e chocou testemunhas, que relataram ter visto o atirador descer de um carro e disparar contra a vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, o homem — descrito como alto, branco e de cabelos loiros ou ruivos — parou um VW Up branco na contramão em frente ao bar, desceu do veículo, chamou a mulher de “vagabunda” e, em seguida, atirou ao menos quatro vezes.