FUGA FRUSTRADA

PM prende homem com drogas na Santa Cruz, em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por tráfico de drogas em uma ação da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na avenida Marechal Floriano Peixoto, comunidade Santa Cruz, em São José dos Campos.

A ação aconteceu por volta das 20h30 da última segunda-feira (18), quando, ao perceber a equipe em patrulhamento, o homem arremessou uma sacola ao solo e fugiu em direção à rua do Cruzeiro.

Ao ser alcançado, confessou praticar o tráfico de drogas. Em seu bolso foram localizados R$ 300 em espécie e na sacola, 73 porções de maconha, 236 porções de cocaína, 13 porções de dry e 6 lança-perfume.

O homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

