PM prende homem com drogas na Santa Cruz, em São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas em uma ação da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na avenida Marechal Floriano Peixoto, comunidade Santa Cruz, em São José dos Campos.

A ação aconteceu por volta das 20h30 da última segunda-feira (18), quando, ao perceber a equipe em patrulhamento, o homem arremessou uma sacola ao solo e fugiu em direção à rua do Cruzeiro.

