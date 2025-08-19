Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves desde sua fundação

Desde sua fundação, 19 de agosto de 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.
Nesses 56 anos, a Embraer produziu mais de 40 modelos de aeronaves para os mais diferentes mercados e segmentos em todo o mundo. A empresa nascida em São José dos Campos faz aniversário nesta terça-feira (19).
Para celebrar a data, a fabricante divulgou um vídeo com um compilado das aeronaves produzidas pela empresa, do Bandeirante ao eVTOL (carro voador).
“Acompanhe este voo com algumas das mais icônicas aeronaves idealizadas, fabricadas e comercializadas ao longo de nossa história”, diz a Embraer.
Veja uma linha do tempo das aeronaves da Embraer:
O primeiro ícone da empresa é o EMB-110 Bandeirante, turboélice regional que abriu caminho para a exportação e para o adensamento da indústria aeronáutica brasileira. O Bandeirante se tornaria base de outras plataformas e marco do início da produção seriada em São José dos Campos.
EMB-120 Brasília — Turboélice de 30 lugares que ganhou operadores pelo mundo a partir dos anos 1980 e consolidou a Embraer no nicho regional.
Família ERJ (ERJ-135/140/145) — Os primeiros jatos regionais da empresa, com centenas de unidades entregues e presença em dezenas de países; o ERJ-145 segue em operação em várias companhias.
E-Jets (E170/E175/E190/E195) — A família de jatos de 70 a 150 assentos que revolucionou o transporte regional e hoje soma centenas de aeronaves em serviço no mundo.
E-Jets E2 (E190-E2/E195-E2) — Nova geração com motores de última geração e melhorias aerodinâmicas para menor consumo e ruído; o E190-E2 foi o primeiro a entrar em operação e o E195-E2 é o maior da família.
EMB-312 Tucano — Treinador turboélice que virou padrão internacional e formou gerações de pilotos militares.
A-29 Super Tucano — Evolução armada do Tucano, em produção e empregado em ataque leve, vigilância e treinamento avançado por diversas forças aéreas.
AMX/A-1 — Aeronave de ataque coproduzida com parceiras italianas (Alenia/Aermacchi), ampliou o domínio tecnológico da Embraer no segmento militar.
KC-390 Millennium — Cargueiro multimissão a jato, de alta produtividade e custos operacionais competitivos, já em serviço e com clientes na OTAN.
Legacy 600/650 e Lineage 1000 — Levaram a marca ao segmento de cabine grande, com alcance intercontinental e fuselagens derivadas da linha ERJ/E-Jet.
Phenom 100/300 — A linha Phenom 300E tornou-se o jato leve mais entregue do mundo por vários anos, combinando velocidade, alcance e operação single-pilot.
Praetor 500/600 — Jatos midsize e super-midsize com fly-by-wire e redução ativa de turbulência; o Praetor 600 figura entre os mais avançados da categoria.
O EMB-202 Ipanema é o avião agrícola fabricado pela subsidiária em Botucatu. Em 2004, o modelo se tornou o primeiro avião do mundo certificado para voar com etanol, marco reconhecido e celebrado pela Embraer ao longo dos anos.
O CBA 123 Vector, turboélice de alta tecnologia desenvolvido em parceria com a argentina FMA, não chegou à produção, mas transferiu conhecimento para programas posteriores — inclusive os jatos regionais. Dois protótipos foram construídos e hoje integram acervos museológicos.