PM apreende sacola de drogas e anotações do tráfico em São José

Policiais militares da Força Tática 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam diversas porções de drogas e anotações de tráfico durante um patrulhamento na zona norte de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (18), quando a equipe estava na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte, e dois homens tentaram fugir ao perceber a viatura.

