PM apreende sacola de drogas e anotações do tráfico em São José

Policiais militares da Força Tática 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam diversas porções de drogas e anotações de tráfico durante um patrulhamento na zona norte de São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (18), quando a equipe estava na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte, e dois homens tentaram fugir ao perceber a viatura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nada ilícito foi encontrado com eles durante a abordagem, porém, em varredura nas proximidades, foi localizada uma sacola plástica escondida, contendo 65 cápsulas de cocaína, 38 porções de maconha, 5 frascos de lança-perfume, 124 porções de crack e um caderno com anotações de vendas.
Todo o material apreendido foi levado para a delegacia.