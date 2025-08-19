19 de agosto de 2025
SÃO PAULO

VÍDEO: Costureira de 45 anos morre atropelada por advogado bêbado

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Câmera de segurança registrou o momento do acidente
Uma costureira de 45 anos morreu atropelada por um motorista bêbado em alta velocidade após ser projetada pelo impacto do carro. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que aconteceu na zona leste de São Paulo.

Daniela Creusa dos Santos Antunes estava a pé a caminho do trabalho quando foi atingida enquanto atravessava a Avenida Imperador, por volta das 5h40 de segunda-feira (18). O carro era dirigido por um advogado de 43 anos, que fugiu sem prestar socorro.

Ainda nem tinha amanhecido quando Daniela começa a atravessar a rua. Primeiro, ela fica parada, dando a impressão que estava esperando um carro passar. Assim que o primeiro carro branco passa, ela atravessa. Quando percebe que vai ser atingida, volta para trás, mas não dá tempo.

O impacto foi tão forte que Daniela foi projetada para o alto. Pedaços do carro ficaram espalhados pela avenida.

O motorista, identificado como Diego Felippe dos Santos Reis, foi preso em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência, ele confessou que antes de pegar o carro tinha bebido em um bar. Ele contou que não viu a pedestre e apenas sentiu uma pancada no carro.

* Com informações do portal G1 SP

