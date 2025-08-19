VÍDEO: Costureira de 45 anos morre atropelada por advogado bêbado

Uma costureira de 45 anos morreu atropelada por um motorista bêbado em alta velocidade após ser projetada pelo impacto do carro. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que aconteceu na zona leste de São Paulo.

Daniela Creusa dos Santos Antunes estava a pé a caminho do trabalho quando foi atingida enquanto atravessava a Avenida Imperador, por volta das 5h40 de segunda-feira (18). O carro era dirigido por um advogado de 43 anos, que fugiu sem prestar socorro.