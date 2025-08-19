VÍDEO: Costureira de 45 anos morre atropelada por advogado bêbado

Uma costureira de 45 anos morreu atropelada por um motorista bêbado em alta velocidade após ser projetada pelo impacto do carro. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que aconteceu na zona leste de São Paulo.
Daniela Creusa dos Santos Antunes estava a pé a caminho do trabalho quando foi atingida enquanto atravessava a Avenida Imperador, por volta das 5h40 de segunda-feira (18). O carro era dirigido por um advogado de 43 anos, que fugiu sem prestar socorro.
Ainda nem tinha amanhecido quando Daniela começa a atravessar a rua. Primeiro, ela fica parada, dando a impressão que estava esperando um carro passar. Assim que o primeiro carro branco passa, ela atravessa. Quando percebe que vai ser atingida, volta para trás, mas não dá tempo.
O impacto foi tão forte que Daniela foi projetada para o alto. Pedaços do carro ficaram espalhados pela avenida.
O motorista, identificado como Diego Felippe dos Santos Reis, foi preso em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência, ele confessou que antes de pegar o carro tinha bebido em um bar. Ele contou que não viu a pedestre e apenas sentiu uma pancada no carro.
* Com informações do portal G1 SP