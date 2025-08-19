Presidente de Conselho de Saúde morre após AVC em audiência; VEJA

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé dos Santos, morreu no domingo (17), em Natal, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na última quarta-feira (13), enquanto participava de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do estado.

O incidente ocorreu durante uma sessão da Comissão de Finanças e Fiscalização, transmitida ao vivo pela internet.