Presidente de Conselho de Saúde morre após AVC em audiência; VEJA

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé dos Santos, morreu no domingo (17), em Natal, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na última quarta-feira (13), enquanto participava de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do estado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O incidente ocorreu durante uma sessão da Comissão de Finanças e Fiscalização, transmitida ao vivo pela internet.
Ele foi socorrido e encontrava-se em estado estável, sob observação clínica constante no hospital Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos danos causados pelo AVC.
A presidente do Conselho Regional de Odontologia, Jane Nóbrega, lamentou a morte de Canindé, lembrando que ele dedicou sua vida em defesa do SUS (Sistema Único de Saúde).
“Canindé foi incansável em sua atuação na defesa do SUS, sempre atuando com ética, compromisso e dedicação na promoção de uma saúde pública de qualidade, equitativa e universal”, declarou.