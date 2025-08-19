Embraer, 56 anos: mais de 40 modelos de aeronaves para o mundo

Em 56 anos, a Embraer produziu mais de 40 modelos de aeronaves para os mais diferentes mercados e segmentos em todo o mundo. A empresa nascida em São José dos Campos faz aniversário nesta terça-feira (19).
Para celebrar a data, a fabricante divulgou um vídeo com um compilado das aeronaves produzidas pela empresa, do Bandeirante ao eVTOL (carro voador).
“Acompanhe este voo com algumas das mais icônicas aeronaves idealizadas, fabricadas e comercializadas ao longo de nossa história”, diz a Embraer.
Desde sua fundação, 19 de agosto de 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.
Veja uma linha do tempo das aeronaves da Embraer:
O primeiro ícone da empresa é o EMB-110 Bandeirante, turboélice regional que abriu caminho para a exportação e para o adensamento da indústria aeronáutica brasileira. O Bandeirante se tornaria base de outras plataformas e marco do início da produção seriada em São José dos Campos.
EMB-120 Brasília — Turboélice de 30 lugares que ganhou operadores pelo mundo a partir dos anos 1980 e consolidou a Embraer no nicho regional.
Família ERJ (ERJ-135/140/145) — Os primeiros jatos regionais da empresa, com centenas de unidades entregues e presença em dezenas de países; o ERJ-145 segue em operação em várias companhias.
E-Jets (E170/E175/E190/E195) — A família de jatos de 70 a 150 assentos que revolucionou o transporte regional e hoje soma centenas de aeronaves em serviço no mundo.
E-Jets E2 (E190-E2/E195-E2) — Nova geração com motores de última geração e melhorias aerodinâmicas para menor consumo e ruído; o E190-E2 foi o primeiro a entrar em operação e o E195-E2 é o maior da família.
EMB-312 Tucano — Treinador turboélice que virou padrão internacional e formou gerações de pilotos militares.
A-29 Super Tucano — Evolução armada do Tucano, em produção e empregado em ataque leve, vigilância e treinamento avançado por diversas forças aéreas.
AMX/A-1 — Aeronave de ataque coproduzida com parceiras italianas (Alenia/Aermacchi), ampliou o domínio tecnológico da Embraer no segmento militar.
KC-390 Millennium — Cargueiro multimissão a jato, de alta produtividade e custos operacionais competitivos, já em serviço e com clientes na OTAN.
Legacy 600/650 e Lineage 1000 — Levaram a marca ao segmento de cabine grande, com alcance intercontinental e fuselagens derivadas da linha ERJ/E-Jet.
Phenom 100/300 — A linha Phenom 300E tornou-se o jato leve mais entregue do mundo por vários anos, combinando velocidade, alcance e operação single-pilot.
Praetor 500/600 — Jatos midsize e super-midsize com fly-by-wire e redução ativa de turbulência; o Praetor 600 figura entre os mais avançados da categoria.
O EMB-202 Ipanema é o avião agrícola fabricado pela subsidiária em Botucatu. Em 2004, o modelo se tornou o primeiro avião do mundo certificado para voar com etanol, marco reconhecido e celebrado pela Embraer ao longo dos anos.
O CBA 123 Vector, turboélice de alta tecnologia desenvolvido em parceria com a argentina FMA, não chegou à produção, mas transferiu conhecimento para programas posteriores — inclusive os jatos regionais. Dois protótipos foram construídos e hoje integram acervos museológicos.