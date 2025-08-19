Embraer, 56 anos: mais de 40 modelos de aeronaves para o mundo

Em 56 anos, a Embraer produziu mais de 40 modelos de aeronaves para os mais diferentes mercados e segmentos em todo o mundo. A empresa nascida em São José dos Campos faz aniversário nesta terça-feira (19).

Para celebrar a data, a fabricante divulgou um vídeo com um compilado das aeronaves produzidas pela empresa, do Bandeirante ao eVTOL (carro voador).