19 de agosto de 2025
CLIMA

Ciclone e veranico: Ventos fortes e muito calor nos próximos dias

Por Da Redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Pablo Jacob/ Agência SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para dois fenômenos meteorológicos que afetarão o estado. Primeiro, um ciclone extratropical no Sul do país deverá intensificar os ventos em todas as regiões até a próxima quarta-feira (20), com riscos de queda de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica.

Na sequência, deve começar um veranico com duração aproximada de 5 dias, quando uma massa de ar seco elevará as temperaturas cerca de 5°C acima da média para o período.

A combinação de calor e baixa umidade aumenta o risco de queimadas, por isso os órgãos da Operação SP Sem Fogo se reuniram para planejar ações preventivas.

A Defesa Civil recomenda que a população evite se abrigar sob árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e evite o uso de fogo para limpeza.

Em caso de incêndio, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).

