Ciclone e veranico: Ventos fortes e muito calor nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para dois fenômenos meteorológicos que afetarão o estado. Primeiro, um ciclone extratropical no Sul do país deverá intensificar os ventos em todas as regiões até a próxima quarta-feira (20), com riscos de queda de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica.

Na sequência, deve começar um veranico com duração aproximada de 5 dias, quando uma massa de ar seco elevará as temperaturas cerca de 5°C acima da média para o período.

