Parque da Cerejeira recebe Festival de Gastronomia do Vale

O Parque da Cerejeira, em Campos do Jordão, sediará a segunda edição do "Festival de Gastronomia do Vale do Paraíba".

O evento, com entrada gratuita, acontecerá das 9h às 16h no próximo sábado (23) e domingo (24) com apresentações musicais, dança, oficinas e culinária regional.

