Parque da Cerejeira recebe Festival de Gastronomia do Vale

Por Da Redação | Campos do Jordão
O Parque da Cerejeira, em Campos do Jordão, sediará a segunda edição do "Festival de Gastronomia do Vale do Paraíba".

O evento, com entrada gratuita, acontecerá das 9h às 16h no próximo sábado (23) e domingo (24) com apresentações musicais, dança, oficinas e culinária regional.

Os visitantes poderão desfrutar da culinária típica da região e participar de workshops gastronômicos com chefs renomados. Além disso, estão previstos shows de Léo Schmidt e Rafael Viola, apresentações de dança da escola Vanessa Ballet, workshops e oficinas de kirigami, pintura em aquarela e argila.

O evento acontece em meio a 800 cerejeiras do parque com entrada gratuita.
O parque fica na Avenida Tassaburo Yamaguchi, número 2.173, na Vila Albertina, Campos do Jordão.

