Lotofácil da Independência: Prêmio histórico de R$220 milhões

A edição especial da Lotofácil em homenagem ao feriado de 7 de setembro, a Lotofácil da Independência, pode pagar o maior prêmio de sua história, estimado em R$ 220 milhões.

O sorteio será realizado em 6 de setembro, e as apostas já podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp