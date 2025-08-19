Lotofácil da Independência: Prêmio histórico de R$220 milhões

A edição especial da Lotofácil em homenagem ao feriado de 7 de setembro, a Lotofácil da Independência, pode pagar o maior prêmio de sua história, estimado em R$ 220 milhões.
O sorteio será realizado em 6 de setembro, e as apostas já podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
A aposta simples custa R$ 3,50, e os apostadores podem escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis no volante.
O prêmio não acumula, o que significa que, se não houver ganhadores com 15 acertos, o valor é repassado para quem acertar 14 dezenas, e assim sucessivamente.
Segundo levantamento do Valor Investe, a chance de faturar a bolada é de 1 em 3.268.760.
A Lotofácil da Independência foi criada em 2012 e, desde então, ninguém nunca ganhou o prêmio sozinho.