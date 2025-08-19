19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRÊMIO MILIONÁRIO

Lotofácil da Independência: Prêmio histórico de R$220 milhões

Por Da Redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A edição especial da Lotofácil em homenagem ao feriado de 7 de setembro, a Lotofácil da Independência, pode pagar o maior prêmio de sua história, estimado em R$ 220 milhões.

O sorteio será realizado em 6 de setembro, e as apostas já podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A aposta simples custa R$ 3,50, e os apostadores podem escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis no volante.

O prêmio não acumula, o que significa que, se não houver ganhadores com 15 acertos, o valor é repassado para quem acertar 14 dezenas, e assim sucessivamente.

Segundo levantamento do Valor Investe, a chance de faturar a bolada é de 1 em 3.268.760.

A Lotofácil da Independência foi criada em 2012 e, desde então, ninguém nunca ganhou o prêmio sozinho.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários